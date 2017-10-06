AP Başkanı'ndan ECB'ye çağrı

06 Ekim 2017

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani de, Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) sorunlu krediler için ayrılması gereken ek sermaye miktarına ilişkin önerdiği zorunluluklada gevşetmeye gitme çağrısı yapanlar arasına katıldı.

Tajani yaptığı açıklamada, "Sorunlu kredilerde yapılması gereken indirim dengeli bir yolla gerçekleştirilmeli, bankaların yaşadıkları zorluklar kötüleştirilmemeli ve şirketler ile ekonomik büyüme zarar görmemeli" dedi.

Daha önce de İtalya Merkez Bankası, İtalya Bankalar birliği ve iktidar partisinin başkanı Matteo Renzi ECB'nin önerdiği zorunlulukların daha fazla kredi zararına yol açacağı uyarısında bulunmuşlardı.