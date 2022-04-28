APİ kanalıyla 3 aylık fonlama

Merkez Bankası, liralaşmayı özendirecek şekilde 3 ay vadeli repo uygulamasına geçmeyi planlıyor.

Liralaşmanın sağlanması için önemli kararlar aldıklarına dikkat çeken Kavcıoğlu, açık piyasa işlemlerinde teminat yapısının değiştirilmesi ile liralaşma için yeni bir adım atacaklarını belirtti.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, selektif kredilerle ihracat-üretim-yatırımı desteklemek ve Liralaşma Stratejisi kapsamında açık piyasa işlemleri (APİ) kanalının kullanılacağı yeni bir fonlama üzerinde çalışmayı büyük oranda bitirdiklerini ve yakında açıklayacaklarını söyledi.

"APİ'de vadenin üç aya çıkarılmasını TL dönüşümü yapan bankalara teşvik anlamında yapmayı planlıyoruz" diyen Kavcığlu mevcut sistemin olduğu gibi devam edeceğini ancak 3 ay vadeli repo ile APİ'de dönüşüme teşvik getireceklerini belirtti.

Kavcıoğlu, Türkiye'de liralaşmanın teminat ve likidite bazında sağlanması için önemli kararlar aldıklarını anımsatarak, dövizden TL'ye dönüş noktasında teşvikler vermeye devam ettiklerini, bu dönüşüme destek olan bankaların daha ucuz ve uzun vadeli fonlanmaları noktasında katkıları olacağını bildirdi.

TCMB şu anda piyasayı açık piyasa işlemleriyle sadece 1 hafta vadede yüzde 14 maliyetle fonluyor. Üç aylık repo uygulaması ise bankaların 1 hafta yanında daha uzun vadeli TL finansman da sağlayabileceği anlamına geliyor.