Apple hisseleri iPhone 17 etkisiyle zirve yaptı!

Counterpoint Research verilerine göre, Eylül ayında piyasaya çıkan iPhone 17 serisi, ABD ve Çin'deki ilk 10 günlük satış döneminde iPhone 16 serisine kıyasla yüzde 14 daha fazla satış gerçekleştirdi. Bu güçlü performans, Apple hisselerini tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı.

Şirketin piyasa değeri yükseldi

Wall Street'te işlem gören Apple hisseleri, söz konusu verilerin ardından günü yüzde 3,94 artışla 262,24 dolar seviyesinde tamamladı. Şirketin piyasa değeri 3 trilyon 891,74 milyar dolara yükseldi.

Counterpoint kıdemli analisti Mengmeng Zhang, yeni seriye yönelik ilgiyi "Temel model iPhone 17 tüketiciler için çok cazip paraya iyi bir değer sunuyor. Daha iyi çip, geliştirilmiş ekran, daha yüksek temel depolama, ön kamera yükseltmesi -tüm bunlar geçen yılki iPhone 16 ile aynı fiyata. Kanal indirimleri ve kuponlar da eklendiğinde bu cihazı satın almak hiç düşünülmeyecek kadar mantıklı" şeklinde değerlendirdi.

Loop Capital hedef fiyatını yükseltti

Yatırım bankası Loop Capital, Apple hissesine yönelik notunu 'beklemeden al' seviyesine yükseltti ve hedef fiyatını 226 dolardan 315 dolara çıkardı. Loop Capital analisti Ananda Baruah, ise "Wall Street Apple'ın iPhone 17 ürün ailesinden belirli bir performans beklentisi içinde olsa da, 2027 yılına kadar Street beklentilerinin üzerinde önemli bir potansiyel olduğuna inanıyoruz" dedi.

Öte yandan Evercore analisti Amit Daryanani, hafta sonu paylaştığı notta iPhone Air'in Çin'deki popülaritesinin Apple hisselerini destekleyebileceğini belirtmişti. Evercore ekibi ayrıca, Apple'ın gelecek hafta açıklayacağı kazanç raporunda güçlü finansal sonuçlar sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Apple hisseleri çoğu dev şirketin gerisinde

Yıl genelinde Apple hisseleri yaklaşık yüzde 5 artışla Nvidia, Meta, Microsoft ve Alphabet gibi devlerin gerisinde kalsa da, son üç ayda yüzde 24'lük bir yükseliş kaydederek yatırımcıların dikkatini yeniden üzerine çekti.