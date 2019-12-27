Apple hisselerinden son 10 yılın en iyi performansı
Apple hisse senetleri 2019 yılında son 10 yılın en iyi performansını gösterdiler.
iPhone'un üreticisi Apple, Noel tatilin ardından ilk işlem gününde yüzde 1,98 değer kazandı ve yılbaşından bu yana yaşanan değer artışı yüzde 88,46'ya ulaştı.
Sadece Aralık ayına bakıldığında Apple hisselerinde değer artışı yüzde 7 olarak gerçekleşti.
Son 1 yıda Microsoft hisseleri yüzde 59,15, Intel hisseleri yüzde 32,24 ve Amazon.com'un hisseleri yüzde 27,85 değer kazandılar.