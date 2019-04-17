Apple ve Qualcomm anlaştı: Milyar dolarlık davalardan vazgeçtiler

17 Nisan 2019

En büyük çip üreticilerinden Qualcomm ile teknoloji devi Apple arasındaki patent krizi sona erdi. Ortak açıklama yapan iki şirket; ABD, İngiltere ve Çin'de devam eden tüm davalardan vazgeçtiklerini ve bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Açıklamada, "Dünya çapında tüm suçlamaları geri çektik" ifadeleri yer aldı.

İki Amerikalı devi karşı karşıya getiren patentlerden biri fotoğraf diğeri de dokunmatik ekranla ilgiliydi. Söz konusu patentler Apple'ın görüntüleri iOS'ta nasıl yeniden biçimlendirdiğini ve işletim sisteminin dokunmatik ekrana nasıl tepki verdiğini ele alıyor.

Qualcomm, Apple'ı ticari sırlarını çalmak ve bunları iPhone'lardaki yongaların performansını artırmak için Intel'e vermekle suçluyordu. Ayrıca, Apple'ın kendisine 7 milyar dolarlık patent borcu olduğunu iddia ediyordu. Apple, satılan her cihaz için çip üreticisine verdiği lisans ücretinin ödemesini 2017'de durdurmuştu.

Apple, Qualcomm'a ödeme yapacak

Birbirleriyle altı yıllık küresel patent lisansı anlaşması imzalayan şirketler, Apple'ın Qualcomm'a miktarı açıklanmayan bir para ödemesi konusunda da uzlaştı.

iPhone'lar 2016 yılına kadar Qualcomm çipleri kullanırken o tarihten sonra bir diğer çip üreticisi olan Intel'in ürünlerini kullanmaya başlamıştı. Haberin ardından Qualcomm hisseleri yüzde 23 değer kazandı. Apple hisselerinde ise bir değişiklik olmadı.

Intel, "kaybeden" olarak gösteriliyor

Sektör uzmanları anlaşmanın, Apple'ın 5G konusunda alternatifi kalmadığını gösterdiğini değerlendirmesini yaptılar. Analistler, Qualcomm çiplerini kullanmamanın iPhone'ların 5G yarışında geride kalmasına neden olabileceğini söylüyordu.

Diğer taraftan söz konusu anlaşmanın tek kaybedeni kuşkusuz Intel. Qualcomm yerine bu şirketin çiplerini kullanan Apple'ın tercihini gözden geçirmesi muhtemel. Intel hisseleri karara ilk tepkide hızla geriledikten sonra hafif toparlandı.