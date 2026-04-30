Apple bugün ilk çeyrek bilançosunu açıklayacak

Apple, John Ternus'un liderliği devralacağı duyurusundan sonraki ilk çeyrek raporunu yayınlayacak. Şirket, Perşembe günü piyasa kapanışının ardından ikinci çeyrek finansal sonuçlarını paylaşıyor. Tim Cook'un Eylül ayında görevinden ayrılacağı ve yerine donanım kıdemli başkan yardımcısı John Ternus'un geleceği daha önce açıklanmıştı.

Apple rekor bir ilk çeyreği geride bırakmıştı. Analistler ikinci çeyrekte de benzer bir performans bekliyor. Ancak akıllı telefon ve bilgisayar sektörü, küresel yapay zeka veri merkezi inşaatlarının neden olduğu bellek kıtlığı ile mücadele ediyor.

Apple gelirlerinde iPhone satışlarının belirleyici rolü

International Data Corporation verilerine göre, küresel akıllı telefon sevkiyatları ilk çeyrekte yüzde 4,1 azalarak 289,7 milyon üniteye geriledi. Bu düşüş, 2023 yılının ortasında başlayan 10 çeyreklik büyüme serisini sonlandırdı. Araştırma firması, iPhone gibi üst segment telefonların talep daralmasından büyük oranda etkilenmeyeceğini öngördü.

Apple ise artan bellek fiyatlarının kar marjlarını olumsuz etkileyebileceği konusunda daha önce uyarıda bulunmuştu. Wall Street analistleri, teknoloji devinin bu çeyrekte 109,66 milyar dolar gelir üzerinden hisse başına 1,96 dolar kar açıklamasını bekliyor. Bu rakamlar, geçen yılın aynı döneminde elde edilen 95,35 milyar dolarlık gelirin üzerinde bulunuyor.

Teknoloji devinin yeni dönemi ve yapay zeka hedefleri

Şirketin iPhone gelirlerinin yıllık bazda yüzde 21,64 artışla 56,97 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu durum, segmentte üst üste ikinci kez yüzde 20'nin üzerinde büyüme yaşanacağı anlamına geliyor. Apple'ın en büyük ikinci iş kolu olan Hizmetler biriminin ise 30,37 milyar dolar seviyesine çıkması öngörülüyor.

Yatırımcılar, Tim Cook'un kazanç toplantısı sırasında şirketin devam eden yapay zeka çalışmaları hakkında vereceği mesajları merakla bekliyor. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, Haziran ayındaki WWDC etkinliğinde bir dizi yapay zeka güncellemesi tanıtacak. Bu güncellemeler arasında yeni nesil Siri ve diğer gelişmiş özelliklerin yer alması bekleniyor.

Mac segmentinde yapay zeka rüzgarı esiyor

Mac biriminden elde edilen gelirin de hafif bir artışla 8,13 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Özellikle Mac mini, yapay zeka temsilcisi OpenClaw'u çalıştıran geliştiricilerin ilgisiyle bu dönemde dikkat çekti. Ayrıca Mart ayı başında satışa sunulan 599 dolarlık MacBook Neo modelinin de satışlara katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Şirketin Çin pazarındaki gelirlerinin yıllık bazda yüzde 18,15 artışla 18,9 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Apple hisseleri 29 Nisan'daki kapanışta 270,17 dolar seviyesinden işlem gördü. Güncel veriler, Apple'ın hem donanım satışları hem de yapay zeka entegrasyonu ile uzun vadeli büyüme stratejisini koruduğunu gösteriyor.