Apple'dan rekor kâr bekleniyor

iPhone ve diğer cihazlara olan güçlü talebin etkisi ile Apple Inc'in mali yılını üçüncü çeyreğinde rekor kar açıklaması bekleniyor.

Analistler, Apple Inc'in Haziran'da sona eren 3 aylık dönemde 17 milyar dolara yakın kar elde ettiğini öngörüyorlar. Bu, Şirket'in 45 yıllık tarihinde 3'ncü çeyrekte elde ettiği en yüksek kar olacak.

Üçüncü çeyrekte Aplle Inc'in cirosunun yüzde 23 artarak 73 milyar dolar olması bekleniyor. iPhoe satışlarını yüzde 29 artarak 34 milyar dolara ulaştığı öngörülüyor.