Araba sevdası bütçeyi uçurdu

15 Eylül 2020

Şebnem TURHAN

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre ağustos ayında merkezi yönetim bütçesi 28 milyar 220 milyon lira fazla verdi. Geçen yıl ağustosta bütçe 576 milyon lira fazla vermişti. Bütçe fazlasının yüzde 4.797 artmasının arkasında yatan neden ise Özel Tüketim Vergisi gelirlerindeki artış ile bütçe giderlerindeki gerileme oldu. Özellikle ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 134 artan otomotiv satışlarının etkisiyle Motorlu Taşıtlar Vergisi geliri yüzde 370,3 arttı. ÖTV’nin tüm kalemlerinde yüksek artışlar yaşanmasına rağmen otomotivdeki artış öne çıktı.

Hazine’nin verilerine göre ağustosta bütçe giderleri 80.3 milyar TL oldu ve geçen yıla göre yüzde 14,3 azalma gösterdi. Bütçe gelirleri yüzde 15,1 artışla 108.6 milyar TL’ye çıktı. Böylece bütçe fazlası 28.2 milyar TL’ye yükseldi. 2019 Ağustos ayında 11 milyar 442 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2020 Ağustos ayında 40 milyar 122 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

Cari transferlerde sert düşüş

Bütçe giderlerindeki düşüşün kaynağı ise cari transferler giderindeki azalma. Bütçe sonuçlarına göre mal ve hizmet alım giderleri yüzde 5,2, cari transferler yüzde 30,8, sermaye giderleri yüzde 40,4, sermaye transferleri ise yüzde 70,3 azaldı. Borç verme giderlerinde düşüş ise yüzde 22,8 olarak gerçekleşti. Cari transferleri oluşturan giderler arasında yer alan kamu bankaları ve KİT'lerin geçen yıla göre görev zararları artarken devletin sosyal güvenlik katkısında geçen yıla göre azalma ve tarımsal destek ödemelerinde gerileme yaşandı. Bu da cari transferler kaleminde düşüş yarattı.

Ekonomideki canlanma etkiledi

Bütçede vergi gelirlerinin genelinde yükseliş yaşandı. Gelir Vergisi gelirleri yüzde 5,3, Kurumlar Vergisi yüzde 62,5, dahilde alınan KDV yüzde 56,6, ÖTV yüzde 67,1, BSMV yüzde 34,8 arttı. En dikkat çeken ise ÖTV gelirlerindeki artış oldu. Bazı kalemlerin vergi oranlarında artışla gelse de bu büyüme Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise ÖTV oranı artışı öncesi büyük bir miktara ulaşıldı. MTV’de artış yüzde 370,3 ve ağustos geliri 3.8 milyar lira. Kolalı gazozlarda yüzde 93,5, petrol ürünlerinde yüzde 33,5,dayanıklı tüketim mallarında yüzde 171,8 gelir artışı kaydedildi.