Aracı kurumlar beklentileri güncelliyor

Şebnem TURHAN

Yatırım kurumları 2021 yılı için hazırladıkları strateji ve beklenti raporlarını yılın daha 4’üncü ayına gelindiğinde değiştirmeye başladı. Nisan ayı sonunda Garanti ve Gedik Yatırım beklentilerini güncellerken Deniz Yatırım da dün yayımladığı raporla revizyona gitti. Yatırım kurumlarının yılsonu tüketici enflasyonu, BİST100, dolar/TL ve politika faizi beklentilerini negatif yönde yenilediler. Deniz Yatırım’ın piyasanın da en iddialı beklentisi olan BİST100’de yılsonu 1900 endeks tahmini 1750 puana geriledi. Garanti Yatırım dolar/TL beklentisini 7.75’ten 9.25’e çıkardı. Gedik Yatırım’ın yüzde 11,3 olan TÜFE beklentisi yüzde 15’e çıktı.

Deniz Yatırım’ın Strateji Güncelleme Raporu’nda genel anlamıyla risk iştahının pozitif ortamın devamını öngördükleri belirtilerek global fon akımlarının da süreceği kaydedildi. Rapora göre ABD varlıklarındaki yüksek pozisyonlanmanın (rekor endeks seviyeleri) yaz aylarında klasik şekilde azalacak işlem hacmi ile birlikte kar realizasyonu riskini canlı tutuyor. Ve bu durumda getiri arayışının ABD dışına çıkma isteği performans olarak geride kalan Asya, Avrupa ve gelişmekte olan ülke varlıklarını potaya sokacak. Ancak gelişmekte olan ülke varlıklarının kendi içlerinde ayrışma riski olduğuna dikkat çekilen raporda emtia fiyatlarındaki yüksek seyrin korunacağından hareketle üretici konumdaki ülkelerin ithalatçı üyelere karşı avantajlı pozisyonda olmalarının finansal varlıklarının da pozitif ayrışmasına imkan tanıyacağı kaydedildi.

Marttaki değişiklik etkili oldu

Raporda, 4 ay gibi kısa bir sürede lokal makro & fiyatlama bakış açılarının bir kez daha revize olmak zorunda kaldığına dikkat çekilerek şöyle denildi: “Ocakta paylaştığımız yerel varlıklara dair öngörülerimizi ağırlıklı 6 Kasım sonrasındaki pozitif dönüşüm süreci, değişen algı ve yabancı yatırımcı nezdindeki yeniden farklılaşan Türkiye bakış açısı üzerine kurgulamıştık. Ancak, mart ayında gerçekleşen merkez bankası yönetim değişikliği ardından makro ve fiyatlamalara olan bakış açılarımızda revizyonlara gitmek elzem oldu.”

2021 yılı için daha yüksek büyüme ve enflasyon seviyeleri beklenilen raporda yılbaşında yüzde 4 olarak 2021 büyüme beklentisi yüzde 4,7’ye yükseltildi. Buna sebep olarak ise Avrupa’daki toparlanmadan da destek alarak güçlü ihracatın sağladığı destek, 2021 1Ç büyüme performansının beklentilerin üzerinde gerçekleşme ihtimali, 2020’den devralınan büyüme ivmesinin sürmesi ve güçlü iç talep ve üretim gösterildi.

TÜFE yılsonu yüzde 13,6’ya çıktı

Deniz Yatırım TL’nin 6/11/20-19/3/20 döneminde Amerikan doları karşısında sergilediği yüzde 17,96 değer kazancını terk ederek yüzde 12,41 değer kaybına geri dönmesi, ortalama sepet kurun 2021’de yüzde 12 (7 Mayıs kapanış itibarıyla) değer kaybetmesi ve küresel emtia fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin sürmesi nedeniyle daha önce yüzde 11 olan yıl sonu TÜFE kapanışını yüzde 13,6’ya yükseltti. Ayrıca raporda kur geçişkenliğinin ekonomide yeniden açılış süreci ile artma riski taşıması, emtia fiyatlarındaki yükselişin sürecek olması ve ÜFE-TÜFE makasının açılması nedeniyle enflasyon üzerindeki risklerin yukarı yönle olduğu vurgulandı.

Politika faizinde yüzde 15,5 beklentisi

Politika faizi ve fiyatlama beklentilerini de güncelleyen Deniz Yatırım daha önce yılı yüzde 12,50 politika faizi ile tamamlayacağını düşündükleri TCMB cephesinde enflasyon beklentilerindeki güncellemeye paralel yüzde 15,50 düzeyinden kapanış öngördü. Raporda “Yönetim değişikliği öncesinde gerçekleştirilen Ocak ayı Enflasyon Raporu (ER) sunumunda verilen şahin mesajların ardından yılın son çeyreğine ötelediğimiz faiz indirimi beklentimizde zamanlama olarak herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Liranın zayıf seyrettiği ortamda TCMB’nin sıkı parasal duruşu sürdürmesi gerektiğine inanıyoruz. Makro modellerde temel analiz açısından kullandığımız, 8.30 kapanış seviyesi ile tamamlamasını beklediğimiz USDTRY kuruna dair düşüncelerimizi 8.45 olarak revize ediyoruz” denildi.

BİST100 hedefi 1750 puana indi

Deniz Yatırım yılbaşında BİST100 endeksinde yılsonu 1900 beklentisi ile piyasanın en iyimser tahminine sahipti. Güncellenen strateji raporunda ise risksiz faiz oranının 200 baz puan artırılarak yüzde 15’e çıkarılması sonucunda BIST 100 endeksi beklentisi de aşağı yönde revize edildi. BIST 100 endeksi için öngörülen yeni uzun vadeli hedef seviye 1750 puanı işaret eden Deniz Yatırım “Söz konusu rakam 7 Mayıs kapanış fiyatı olan 1441 puan seviyesine göre yüzde 21.4 potansiyele işaret ediyor. Bankacılık sisteminde hali hazırda aktif şekilde kullanılan yüzde 19’lu seviyelerdeki TRY mevduat faizi dikkate alındığında BIST avantajının yıl başlangıcındaki eksende olmasa da diğer varlıklara kıyasla devam ettiğine olan inancımızda değişiklik yok” dedi.

Deniz Yatırım model portföyünden ise Petkim, Turkcell, Halkbank ve Koza Altın’ı çıkarırken Tav Havalimanları, Türk Telekom, Kordsa ve Özak GYO’yu ekledi.

Dolar/TL beklentisi 7.75’ten 9.25’e yükseldi

Garanti Yatırım da son dönemde emtia fiyatlarındaki artış ve TL’deki değer kaybın enflasyon üzerinde yarattığı yukarı yönlü riskleri dikkate alarak makro ekonomik tahminlerini gözden geçirerek güncelledi. Garanti Yatırım güncellenen raporunda mart ayında yüzde 16,2 olan TÜFE enflasyonunun enflasyonist etkiler nedeniyle yılın son aylarına kadar yüzde 16-18 seviyelerinde seyredeceği ve yılsonunda yüzde 15’e düşeceğini tahmin edildi. Yılbaşındaki raporda yılsonu TÜFE beklentisi yüzde 10,5 seviyesindeydi. Politika faizinde ise revizyonla yılsonu beklentisi yüzde 14’ten yüzde 16’ya çıkarıldı ve yılın son aylarında 300 baz puanlık indirim beklentisi belirtildi. Yüzde 5 büyüme beklentisi korunurken Garanti Yatırım dolar/TL tahminini 7.75’den 9.25’e yükseltti. BİST100 endeksinde ise değerleme için kullanılan risksiz faiz oranının yüzde 13’ten yüzde 15,5’e çıkarılması sonucu 1893 olan endeks hedefi 1766’a düştü.

Yılsonu TÜFE’de yüzde 15’e varan beklenti

Gedik Yatırım’ın da nisan sonu yayımladığı strateji raporunda yılbaşındaki tahminler değiştirildi. Raporda TL’nin yılın genelinde zayıf kalabileceği ve daha önce 8.25 olarak öngörülen yılsonu USD/TL kurunun 8.90 olarak beklenildiği belirtildi. Raporda daha önce nisanda yüzde 17,0 ile zirve yapması beklenen TÜFE enflasyonunda mayısta yüzde 18’li seviyelerine ulaşması öngörülerek daha önce yüzde 11,3 olarak açıklanan sene sonu TÜFE enflasyonu tahmini yüzde 15’e çıkarıldı. Risksiz faiz oranını yüzde 13,5’dan yüzde 16’ya yükselten Gedik Yatırım bu doğrultuda BİST100 endeksi hedefini 1750 seviyesinden 1575 seviyesine düşürdü. Endeks hedef değişikliğinin ana nedeni olarak artan faiz ortamı ile beraber, global anlamda da faizlerin artma riski olasılığını değerlemelere gerçekçi olarak yansıması gösterildi.