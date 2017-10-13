Aracı kurumlar kârı yüzde 57 artırdı

13 Ekim 2017

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İlhami Koç, Sermaye Piyasasında Gündem dergisinin yeni sayısında, TSPB tarafından düzenli olarak derlenen verilere ilişkin bilgi verdi.

Aracı kurumlar açısından, işlem hacimlerinin genel olarak artış eğiliminde olduğunu belirten Koç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Aracı kurumların pay piyasasındaki işlem hacmi yüzde 15 oranında artarak 1,3 trilyon TL’ye ulaşırken, vadeli işlemlerde artış oranı yüzde 24’e yükseldi. Derlediğimiz verilerden bir başka gözlemimiz pay senedi işlem hacmi içerisinde internet üzerinden yapılan işlemlerin artması oldu. 2016 yılı genelinde toplamın yüzde 33’ü kadar olan internet üzerinden işlemlerin payı, 2017’nin ilk yarısının sonunda yüzde 39’a yükseldi.”

Yeni düzenlemeyle forex işlemleri yüzde 50 azaldı

Koç, ayrıca yeni düzenlemelerin sektör üzerinde etkisini de vurguladı:

“Yeni düzenlemelerle birlikte kaldıraçlı işlemlerin işlem hacmi yaklaşık olarak önceki yılın yarısında indi. Kurumsal finansman tarafında, pay arzları öncelikle yıla göre yüzde 266’lık bir artış söz konusu. 3 adet arzda 1,25 milyar TL’lik bir hasılat elde edildi. Bu ortamda aracı kurumların toplam net karı bir önceki yıla göre yüzde 57 artarak 387 milyon TL oldu. Genel olarak değerlendirildiğinde, kaldıraçlı işlemlere ilişkin yapılan yeni düzenleme dolayısıyla yaşanan gelir kaybının, diğer piyasaların büyümesiyle elde edilen gelirlerle büyük ölçüde giderildiğini söyleyebiliriz.”

Kongre, “Geleceğimiz İçin Büyüme” temasıyla düzenlenecek

Ülkemizde sermaye piyasasını gelişmesine ve derinleşmesi amacıyla bu sene ikincisi düzenlenecek Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, 14-15 Kasım 2017 tarihlerinde Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli’nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılması planlanan kongre kapsamında 24 panel ve 21 farklı başlıkta sektöre yönelik eğitim programları da yer alacak. İki gün boyunca devam edecek olan kongre aynı zamanda uluslararası alanda ve Türkiye’den konularında en yetkin kişileri yatırımcı ve yatırımcı adaylarıyla buluşturacak. Bu kapsamda, kongrenin ana konuşmacıları arasında dünyaca ünlü yazar ve ekonomist Prof. James A. Robinson ve dijital bankacılık gurusu olarak anılan Chris Skinner da ana konuşmacılar olarak kongreye katılacak. Tüm panel ve eğitimlerin ücretsiz olduğu kongreye kayıtla ilgili detaylı bilgilere www.sermayepiyasalarikongresi.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.