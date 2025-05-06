Aracı kurumların hisse önerileri belli oldu! İşte en çok tercih edilen hisseler ve hedef fiyatları

ForInvest Haber tarafından derlenen toplam 30 aracı kurumun model portföyü analiz edildiğinde, 23 kurumun THY hisselerine yer verdiği görüldü. THY’yi 21 portföyle Turkcell, 17 portföyle Aselsan, 16 portföyle BİM, 15 portföyle Migros izledi.

Diğer dikkat çeken hisseler arasında Garanti BBVA (14 portföy), Ford Otosan (13), Akbank (11) ve Mavi Giyim (10) yer aldı. Ayrıca Sabancı Holding ve Emlak Konut GYO, 9'ar model portföyde yer bulurken; Koç Holding, TAV Havalimanları ve Yapı Kredi Bankası (YKB) 8'er portföyde yatırımcıların tercihi oldu.

Listenin devamında Çimsa, Pegasus ve TSKB 7’şer model portföyde yer alırken; Enka İnşaat, İş Bankası (C grubu hissesi) ve Kardemir D 6 model portföyde kendilerine yer buldu.

Hedef fiyatlarda THY zirvede

En beğenilen hisse olan Türk Hava Yolları için aracı kurumlar tarafından belirlenen ortalama hedef fiyat 466,64 TL oldu. Diğer öne çıkan hisseler için ortalama hedef fiyatlar şu şekilde sıralandı:

Turkcell: 152,76 TL

Aselsan: 142,26 TL

Migros: 831,76 TL

BİM: 760,21 TL

Garanti BBVA: 163,38 TL

Ford Otosan: 1.451,08 TL

Akbank: 87,42 TL

Mavi Giyim: 65,23 TL

Sabancı Holding: 152,50 TL

Çimsa: 62,52 TL

Emlak Konut GYO: 20,86 TL

Yapı Kredi (YKB): 41,75 TL

Koç Holding: 286,09 TL

Pegasus: 345,54 TL

Kardemir D: 41,55 TL

İş Bankası C: 19,45 TL