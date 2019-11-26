Aracı kurumların karı yüzde 18,7; portföy şirketlerinin karı yüzde 2,5 arttı

26 Kasım 2019

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği(TSPB) tarafından hazırlanan rapora göre, 2019’un ilk yarısında kurum portföyü işlemleri ve müşteri faiz gelirlerindeki artışa bağlı olarak faaliyet gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre 396 milyon TL kadar arttı. Ancak, net finansal gelirlerdeki 72 milyonluk azalış faaliyet gelirlerindeki artışı dizginledi.



2019 yılının ilk yarısında en çok kâr eden kurum İş Yatırım (215 milyon TL) olurken, sırasıyla ilk 6 kurum (İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Merrill Lynch Yatırım Bankası, Garanti Yatırım, Ak Yatırım ve Deniz Yatırım) sektör kârının yüzde 63’ünü oluşturdu.



İncelenen 62 aracı kurum ve 1 yatırım bankasından 53’ü bu dönemde kâr etti. 2019 yılı ilk yarısında sektörün özsermaye kârlılık oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1 puan gerileyerek yüzde 23 oranında gerçekleşti.

Portföy yönetim şirketlerinin karı yüzde 2,5 artışla arttı



2019 yılının ilk yarısında portföy yönetim şirketlerinin dönem karı yüzde 2,5 artışla 108,6 milyon TL oldu. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği(TSPB) tarafından hazırlanan rapora göre, sektörde net faaliyet gelirleri son bir yıl içinde yüzde 11 azalarak 81 milyon TL’ye indi. Faaliyet giderlerindeki artış ise faaliyet gelirlerindeki artıştan daha fazla oldu, diğer yandan faaliyet dışı finansal gelirlerin artmasıyla net kar hafif yükselişle 108,6 milyon TL oldu.



Net kârlılık ve özsermaye kârlılığı ise özsermayedeki artış nedeniyle azaldı.2019 yılının ilk yarısında 33 kurum 122 milyon TL kâr ederken, 19 kurum 13 milyon TL zarar etti.

Sırasıyla en çok kâr eden Ak, Yapı Kredi, İş, Ziraat ve Garanti Portföy toplam 44 milyon TL kâr tutarıyla sektör toplam kârının yüzde 84’ünü oluşturdu.