Aralık ayında aşı umutları petrol fiyatlarını destekliyor

Pfizer-BioNTech'in geliştirdikleri koronavirüs aşısının İngiltere'den bu ay içinde, ABD'den den Aralık ayı ortasına kadar onay alacağı ve yıl sonundan önce ABD, İngiltere ve Almanya'da aşılamanın başlayacağı beklentileri petrol fiyatlarına destek veriyor.



Bununla beraber gözler OPEC+nın bu ay sonunda yapacağı ve arz kısıntısının azaltılması planının 3-6 ay ötelenmesinin ele alınacağı Ortak Bakanlar Komitesi Toplantısı da izlenmeye devam ediliyor.

Bu sabah ICE'de brent petrolün varili cuma gününe göre 21 cent artışla 45,17 dolar seviyesinden işlem görüyor. NYMEX'de de Batı Teksas petrolü 9 cent yükselişle 42,51 dolar seviyesinde.