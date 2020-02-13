Aralıkta cirolar yüzde 21 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2019 yılı aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 artış kaydetti. Endeksin alt kalemleri olan ticaret ciro endeksindeki yüzde 26,9 ve hizmet ciro endeksindeki yüzde 22,3'lük artış dikkat çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2019 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 21 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2019 yılı Aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 16,8, inşaat ciro endeksi yüzde 8,1, ticaret ciro endeksi yüzde 26,9 ve hizmet ciro endeksi yüzde 22,3 arttı.
Toplam ciro aylık yüzde 4 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2019 yılı Aralık ayında aylık yüzde 4,0 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2019 yılı Aralık ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4,1, inşaat ciro endeksi yüzde 2,8, ticaret ciro endeksi yüzde 4,1 ve hizmet ciro endeksi yüzde 4,2 arttı.