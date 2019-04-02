Aramco dünyanın en çok kâr eden şirketi oldu

02 Nisan 2019

Suudi petrol şirketi Aramco 111.1 milyar dolar ile dünyanın en yüksek net kârını elde eden şirket oldu.

Financial Times'da yer alan habere göre Aramco'yu 2018'de 59.4 milyar dolar ile Apple izledi. 45.2 milyar dolar ile Ind&Comm Bank of China ikinci, Samsung da 39.9 milyar dolar ile üçüncü sırada yer aldı.

Aramco bir süredir halka arz hazırlığı içinde.

Şirket, rakiplerinden daha düşük borçluluk oranıyla da dikkat çekiyor.