Aramco’nun dev halka arzı 2 trilyon doları bulamayabilir
Suudi Arabistan’ın dev petrol üreticisi şirketi Aramco’nun üç yıldır ertelenen halka arzının 3 Kasım’da yapılacağı öne sürüldü. Ancak halka arzın, 2 trilyon dolarlık beklentiye ulaşamayacağı öngörülüyor.
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