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Arçelik ve Tofaş temettü dağıtacak

Arçelik hisse başına brüt 0.64 TL, Tofaş ise hisse başına brüt 1.6 TL temettü dağıtma kararı aldı.

Arçelik ve Tofaş temettü dağıtacak
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Arçelik ve Tofaş yönetim kurulları, hissedarlara kâr payı ödenmesi teklifinde bulundu.

Buna göre Arçelik 435 milyon lira, yani hisse başına brüt 0.64 lira kâr payı ödenmesini genel kurula teklif etti. Kâr payının 26 Mart'ta dağıtılması öngörülüyor.

Tofaş da 800 milyon lira, yani hisse başına brüt 1.6 lira kâr payı ödenmesi teklifinde bulundu. Payın 21 Mart'ta dağıtılması planlanıyor.

Kaynak: Reuters

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