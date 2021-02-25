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Arçelik, yurt dışından 1 milyar dolarlık kaynak sağlayacak

Arçelik yurt dışında 1 milyar dolar veya muadiline kadar borçlanma aracı ihraç edeceğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Arçelik Türkiye dışında satılmak üzere 1 yıllık dönem içerisinde toplam 1 milyar dolar veya muadili yabancı para tutarına kadar borçlanma aracı ihracı kararı aldı.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre SPK başvurusu dün yapıldı.