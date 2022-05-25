Arçelik'ten 6 milyar TL'lik hisse alım kararı

Arçelik, geçen yıl temmuz ayından bu yana 3 milyar lira tutarında hissesini borsadan geri aldığını belirterek, hisse alımlarına devam edebilmek için 6 milyar lira tutarında yeni bir program başlatılması kararı aldı.

Arçelik, KAP'a dün akşam yaptığı açıklamaya göre geçen yıl temmuz ayında başlattığı ve sermayenin yüzde 10'una kadar hisse alımıyla sınırlı 3 milyar lira bütçeli hisse alım programını neredeyse tamamladı. Programda sermayenin yüzde 9.97'si oranında hisse alındı.

Şirket bunun ardından 6 milyar lira ödenek daha ayırarak, sermayesinin yaklaşık yüzde 10'una daha alımını kapsayan yeni bir programı başlatma kararı aldı.

Açıklamada geri alım işlemlerinin ilk genel kurul toplantısında hissedarların onayına sunulacağı ifade edildi.

Dün yüzde 2.3 kayıpla 67.65 liradan kapanan Arçelik hisseleri 1 Temmuz'dan bu yana %117 prim yaptı.