Arçelik'ten KAP'a 'Hitachi' açıklaması

Hafta sonu Arçelik’in Japon sanayi devi Hitachi’nin beyaz eşya birimini satın almak için görüşmeler yaptığı belirtilmişti.

Bugün Arçelik'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na konuyla ilgili bir açıklama geçildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hitachi LTD. ile de görüşmeler devam etmekle birlikte, konuya ilişkin olarak herhangi bir yönetim kurulu kararı alınmamış, bağlayıcı bir sözleşme imzalanmamıştır. Bu kapsamda konuya ilişkin detaylar henüz tam olarak netleşmemiş olup görüşmelerin sonuçlanarak konuyla ilgili yönetim kurulu kararı alınması ve/veya bağlayıcı sözleşme imzalanması halinde SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olarak gerekli açıklamalar yapılacak."