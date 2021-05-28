Arçelik'ten reel sektörde ilk yeşil tahvil ihracı

Arçelik, uluslararası piyasalarda 350 milyon euro tutarında, 5 yıl vadeli yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdi. Böylece Türkiye'den uluslararası piyasalara, yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren ilk reel sektör şirketi oldu.

Tahviller, yüzde 3 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlandı ve kupon oranı yüzde 3 olarak belirlendi.

Arçelik'in yeşil tahvili J.P. Morgan, Merrill Lynch ve MUFG Securities EMEA aracılığıyla Euronext Dublin Borsası'nda işlem görecek.

Şirketten yapılan açıklamada, yeşil tahvil ihracından sağlanan fon ile sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında oluşturulan Yeşil Finansman Çerçevesinde, enerji verimli ürünler, döngüsel ekonomi çözümleri, üretimde enerji verimliliği, kirliliği önleyici ve kontrol altına alan çözümler, sürdürülebilir su ve atık su yönetimi, yenilenebilir enerji ve yeşil binaları kapsayan projelerin finanse edileceği belirtildi.

Uluslararası piyasalara, yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren ilk Türk reel sektör şirketi olmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirten Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen, "Yeşil tahvil Arçelik'in Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) alanlarındaki itibarını daha da güçlendirmesine yardımcı olacak ve "Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın" vizyonumuzla uyumlu olarak işimizin merkezine sürdürülebilirliği koymaya devam etmemizi sağlayacak. Yeşil tahvil, ESG projelerimizi finanse etmenin yanı sıra hızla büyüyen finansal mekanizmayla fon bulma seçeneklerimizi çeşitlendirerek Arçelik'in daha fazla sayıda uzun vadeli ve yeşil yatırımcıya erişimini mümkün kılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Polat Şen, yeşil tahvilin şirketin sürdürülebilirlik taahhütlerini teyit edeceğini vurgulayarak, "65 yıldır ülkemize ve sektörümüze değer katacak işlere imza atarken, bir yandan da gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm iş süreçlerimizi sürdürülebilirlik temelli olarak şekillendiriyoruz. Sosyal, etik, çevresel ve ekonomik alanlarda paydaşlarımız için artı değer yaratmaya devam ediyoruz. Tahvil ihracına uluslararası piyasalarda 33 ülkeden 175'ten fazla kurumsal yatırımcı, yaklaşık 1,6 milyar Euro tutarında talep iletti. Yatırımcılardan, planlanan tutarın 4,5 katından fazla talep aldık. Tahvil ihracımıza yatırımcılardan gelen güçlü talep, Arçelik'in sürdürülebilirlik alanındaki öncü konumunu ve finansal yapısına duyulan güveni bir kez daha teyit etti" şeklinde konuştu.