ARD Bilişim, Kazakistan pazarında yapay zeka odaklı yeni sözleşmesini duyurdu

Borsa İstanbul teknoloji endeksi içerisinde işlem gören ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş., yatırımcılarını bilgilendirmek amacıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yeni bir iş ilişkisi bildiriminde bulundu.

Şirket, uluslararası büyüme stratejileri doğrultusunda Kazakistan Cumhuriyeti Yapay Zekâ ve Dijital Kalkınma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Astana Hub ile temaslarını somutlaştırdı. Bu kapsamda Astana Hub ile ortaklık mutabakatı bulunan Ardventure Yatırım Holding A.Ş. ile bilişim ve teknoloji alanlarında resmi bir sözleşme imzaladı. İlgili stratejik anlaşmanın fiili yürürlük tarihinin 29 Mayıs 2026 olduğu ifade edildi.

ARDYZ teknoloji yatırımlarını uluslararası boyuta taşıdı

İmzalanan sözleşme kapsamında şirketler arası ortak çalışmaların odak noktaları kamuoyuna aktarıldı. Tarafların öncelikli olarak küresel trendlere uygun şekilde yapay zeka, yazılım geliştirme ve dijital dönüşüm alanlarında ortak projeler geliştirmesi hedeflendi. Bölgesel girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi, yeni nesil teknoloji yatırımları ile hızlandırma programlarının hayata geçirilmesi de anlaşmanın kritik detayları arasında yer aldı. ARDYZ, bu hamlesiyle inovasyon projelerini ivmelendirmeyi ve teknoloji odaklı araştırma geliştirme süreçlerine hız vermeyi planladığını bildirdi.