ARD Bilişim'e Şili Deniz Kuvvetleri'nden sipariş

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ARD Bilişim savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren ticari bir kurumdan yeni bir tedarik siparişi aldı. Şirket Şili Deniz Kuvvetleri bünyesinde kullanılmak üzere yapay zeka destekli bilişim ürünleri sağlayacak. Anlaşmanın toplam finansal bedeli KDV dahil 554.400 USD seviyesinde bulunuyor. Sözleşmenin güncel kurlarla Türk Lirası karşılığı ise 25.900.348 TL olarak kayıtlara geçti. Kurum ilgili teslimatları planlanan takvim doğrultusunda gerçekleştirecek.

Sistemler doğrudan NVIDIA grafik çözümleri temeli üzerinde çalışıyor. Donanımlar donanmanın savunma operasyonlarının yapay zeka entegrasyonu sürecini destekleyecek. ARD Bilişim ilgili siparişin ciro ve karlılık rakamlarına doğrudan olumlu yansıyacağını öngörüyor. Şirket uluslararası savunma projelerindeki mevcut teknoloji sağlama payını aşamalı biçimde genişletiyor. Teknoloji sağlayıcısı küresel pazardaki varlığını donanım teslimatlarıyla güçlendiriyor.