ARD Grup Bilişim’e 144,4 milyon TL’lik yeni sipariş

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ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ), bilişim altyapısına yönelik yeni iş ilişkisini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Siparişin, özel bir şirket üzerinden yürütülen ve son kullanıcısı bir kamu kurumu olan proje kapsamında alındığı açıklandı.

Sipariş tutarı 144,36 milyon TL

Şirketin açıklamasına göre bilişim altyapısında kullanılacak ürünleri kapsayan siparişin toplam bedeli KDV dahil 144 milyon 360 bin TL oldu. Müşteri şirketin unvanı açıklanmazken, projenin nihai kullanıcısının bir kamu kurumu olduğu belirtildi.

Yeni iş ilişkisinin başlaması için öngörülen tarih 19 Ağustos 2026 olarak bildirildi. ARD Grup Bilişim, gelişmeyi 20 Ağustos sabahı KAP üzerinden yatırımcılarla paylaştı. ARD Grup Bilişim, söz konusu işin şirketin hasılatı, faaliyetleri ve kârlılığına olumlu katkı sağlayacağını bildirdi.