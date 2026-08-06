ARD Grup’a Umman Deniz Kuvvetleri projesinden 780 bin dolarlık sipariş
ARD Grup Bilişim Teknolojileri (ARDYZ), son kullanıcısı Umman Deniz Kuvvetleri olan proje kapsamında 780 bin dolar tutarında sipariş aldı. Teslimatların şirketin cirosu ve kârlılığına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.
Borsa İstanbul’da ARDYZ koduyla işlem gören ARD Grup Bilişim Teknolojileri, yeni iş ilişkisini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.
Şirket, savunma sanayisinde faaliyet gösteren bir firmadan DELL sunucu çözümleri ile NVIDIA grafik işlem teknolojilerine dayalı bilişim malzemelerinin tedariki için sipariş aldı.
KDV dahil 780 bin dolar, güncel kurla 37 milyon 92 bin 900 TL değerindeki siparişin son kullanıcısının Umman Deniz Kuvvetleri olduğu belirtildi. ARD Grup, teslimatların şirketin cirosuna ve kârlılığına olumlu katkı sağlamasını bekliyor.