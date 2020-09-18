ARDYZ hisselerinde son durum?

18 Eylül 2020

Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler arasında günün en çok merak edilen hisselerinden biri ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. hisseleri oldu. ARDYZ hisse kodu ile işlem gören şirketin hisselerinin alış fiyatı 30,64, satış fiyatı ise 30,72 oldu.

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ARD Grup Holding A.Ş. şirketlerinden olan ARD Grup Bilişim Teknolojileri, bilişim sektörünü yönelik yenilik ve değişimin beraberinde getirdiği eğitim, ulaşım ve üretim gibi pek çok alanda verimliliği sağlayan akıllı teknolojiler doğrultusunda çözümler üretiyor.