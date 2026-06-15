ARDYZ, Pakistan merkezli CMC ile stratejik teknoloji anlaşması imzaladı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Borsa İstanbul teknoloji endeksi şirketlerinden ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ), Pakistan merkezli Computer Marketing Company (CMC) ile mutabakat zaptı imzaladığını bildirdi. Şirket, 12 Haziran 2026 tarihinde başlayan yeni iş ilişkisi kapsamında e-devlet, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında uluslararası projeler geliştirmeyi hedefliyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapılan açıklamaya göre, imzalanan anlaşma kamu bilgi sistemleri, dijital dönüşüm ve savunma sanayi yazılımlarını kapsıyor. Anlaşma çerçevesinde taraflar teknoloji transferi gerçekleştirmeyi planlıyor. Yönetim Kurulu, ilgili işbirliğinin Pakistan pazarında uzun vadeli ticari fırsatlar yaratmasını öngörüyor.

ARDYZ operasyonlarında teknoloji transferi adımı

Ortaklık faaliyetlerine olumlu etki etmesi beklenen mutabakat zaptı, firmanın uluslararası büyüme stratejisinin yeni fazını oluşturuyor. Şirket, yeni girişim ve merkez kavramlarını yurt dışı pazarlara taşıyarak teknoloji ihracat kapasitesini artırmayı planlıyor. CMC ile yürütülecek ortak projeler, bölgesel dijital altyapı ihtiyaçlarına yönelik kurumsal çözümler sunacak.

ARDYZ yönetimi, mutabakat zaptı ile Asya pazarındaki kurumsal varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor. Anlaşma detaylarında yer alan savunma sanayi yazılımları, bölgesel güvenlik altyapılarına yönelik stratejik ürün geliştirme aşamalarını içerecek. Uluslararası genişleme planı, şirketin yurt dışı gelir kalemlerini çeşitlendirme hedefine rasyonel bir zemin hazırlıyor.