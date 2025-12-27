ARF Bio halka arz sonuçları açıklandı: Büyüklük belli oldu, 4 kata yakın talep geldi

Türkiye'de yeşil dönüşüm odaklı şirket ARF Bio, 25-26 Aralık tarihlerinde pay başına 19,50 TL sabit fiyatla yürüttüğü halka arzda talep toplama sürecini tamamladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, toplam 47 milyon TL nominal değerli payın satıldığı ve halka arzın büyüklüğünün 916,5 milyon TL’ye ulaştığı belirtildi.

4 kata yakın talep geldi

Halka arz kapsamında payların yüzde 50’si yurt içi bireysel, yüzde 50’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Bireysel yatırımcı grubundan 3,62 kat, kurumsal yatırımcılardan ise 3,99 kat talep geldi.

Bireysel yatırımcı başına 47 adet pay düştü

Dağıtım sonuçlarına göre, 508 bin 244’ü yurt içi bireysel, 157’si yurt içi kurumsal olmak üzere toplam 508 bin 401 yatırımcıya 47 milyon adet pay tahsis edildi. Bireysel yatırımcı başına düşen ortalama pay adedi 47 olarak gerçekleşti.

Şirketin halka açıklık oranı yüzde 25,71 olarak kaydedilirken, ARF Bio paylarının 5 Ocak 2026’da düzenlenecek gong töreninin ardından Borsa İstanbul Ana Pazar’da ARFYE koduyla işlem görmeye başlaması planlanıyor.

Halka arz geliri ile mikroalg tesisi kurulacak

Halka arz gelirinin önemli bir bölümünün yönlendirileceği mikroalg yatırımı ile şirketin biyokimya alanında küresel ölçekte iyi bir konuma gelmesi hedefleniyor. Biyogaz üretimi sırasında ortaya çıkan karbondioksiti fotosentez yoluyla dönüştüren mikroalgler; gıda, kozmetik ve ilaç sanayisi için yüksek katma değerli hammadde sağlıyor. Üretimin tesis içinde yapılmasıyla ithalata bağımlılığın azaltılması ve yeni gelir kalemi oluşturulması amaçlanıyor.

Modern cam sera yapılması planlanıyor

Şirketin döngüsel üretim modelini tamamlayacak bir diğer adım ise 50 bin metrekarelik modern cam sera yatırımı olacak. Enerji üretiminden çıkan atık ısı ile şirketin kendi ürettiği organik gübrenin kullanılacağı serada elde edilen bitkisel atıklar yeniden biyogaz tesisine gönderilecek. Yenilikçi yapı sayesinde ARF Bio, çevreyi temizleyen ve dışarıya atık çıkarmayan kapalı devre bir sistemle yeşil enerji ve tarımsal üretimini sürdürecek.