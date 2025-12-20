Arf Bio halka arz ne zaman? Arf Bio halka arz kaç lot verir? Arz Bio halka arz fiyatı ne kadar? Arf Bio talep toplama tarihleri...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan ARF BİO Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş'nin halka arz tarihleri belli oldu.

A1 Capital ve Bulls Yatırım'ın eş liderlik edecekleri halka arzda, sermaye artırımı yoluyla ihraç 35 milyon 500 milyon adet B grubu pay ile mevcut ortaklardan Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na ait 11 milyon 500 bin adet B grubu pay satılacak.

Arf Bio halka arz fiyatı ve talep toplama tarihleri

Halka arzda talep toplama 25-26 Aralık tarihlerine gerçekleştirilecek.

Borsada ARFYE koduyla işlem görecek şirketin halka arz fiyatı ise 19,50 TL olacak.

Toplam 47 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğü 916 milyon TL olacak.

Eşit dağıtım yapılacak

Halka arz edilecek paylarını yüzde 50'si yurt içi bireysel yatırımcılara, geri kalan yüzde 50'si de yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Yurt içi bireysel yatırımcıları "eşit dağıtım" yöntemi uygulanacak.

ARF Bio hisseleri halka arz sonrasında Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görecek.

Halka arz gelirleri nerede kullanılacak?

Arf Bio’nun izahnamesine göre fon kullanım dağılım planı şu şekilde:

- %20-%25 Finansal borçların ödenmesi

- %20-%25 Hammadde tedariki ve işletme sermayesi finansmanı

- %20-%25 Sera yatırımlarının finansmanı

-%15-%20 Mikro alg yatırımının finansmanı

-%10-%15 Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarının finansmanı