Arjantin Merkez Bankası, faiz oranını 250 baz puan artırdı

Arjantin Merkez Bankası(BCRA), enflasyonun yüzde 55'in üzerine çıkmasıyla birlikte bu yıl dördüncü faiz artırımına gitti. BCRA gösterge faizi 250 baz puan yukarı çekti.

Arjantin Merkez Bankası(BCRA), enflasyonun yüzde 55'in üzerine çıkmasıyla birlikte bu yıl dördüncü faiz artırımına gitti. BCRA gösterge faizi 250 baz puan yukarı çekti.

BCRA'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge niteliğindeki likidite bonosu (LELIQ) faiz oranı yüzde 44,50'den yüzde 47,00'ye çıkarıldı.

BRCA, Ocak ayında 200 baz puan, Şubat ayında 250 baz puan ve Mart ayında 200 baz puan artışa gitmişti.

BCRA, para politikası faiz oranındaki artışa paralel olarak, peso cinsinden vadeli mevduat getirisine tam aktarımını teşvik etmek için, sabit vadeli faiz oranlarının asgari sınırlarını da yükseltti. Bireyler için yeni taban, 10 milyon pesoya kadar 30 günlük mevduatlar için yılda yüzde 43,50'den yüzde 46,00'ya çıkarıldı. Özel sektör mevduatlarının geri kalanı için oran yüzde 41,50'den yüzde 44,00'e geldi.

Arjantin'de enflasyon yıllık yüzde 55,1 seviyesinde bulunuyor ve son 10 aydır yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor.