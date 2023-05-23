Arjantin'de 2 bin pezo tedavüle girdi

Güney Amerika ülkesi Arjantin'in en büyük banknotu 22 Mayıs Pazartesi günü tedavüle girdi. Yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 109 olduğu ve para biriminin değer kaybettiği ülkede tedavüle giren 2 bin pezo'luk banknotun değeri, mevcut kurda 4 ABD doları.

The Guardian gazetesinin haberine göre, ülkenin en büyük banknotu olan 2 bin pezo'nun resmi döviz kurundaki karşılığı 8,50 ABD doları olurken, yaygın olarak kullanılan paralel piyasalardaki karşılığı 4 dolar (80 Türk Lirası) seviyesinde.

Yılsonunda yüzde 130 seviyesine çıkabilir

Arjantin pezosu, değer kaybını düşürmeye yönelik sıkı sermaye kontrollerine rağmen 2023 yılında değerinin yaklaşık dörtte birini kaybetmiş durumda. Yüzde 109 ile dünyanın en yüksek yıllık tüketici enflasyonlarından birine sahip olan Arjantin'de Merkez Bankası'nın tahminlerine göre bu oran yıl sonunda yüzde 130 seviyesine çıkabilir. Öte yandan, ülkedeki politika faizi oranı da Mayıs 2023 itibariyle yüzde 97 seviyesinde.

Tedavüle giren 2 bin pezo'luk banknot hakkında açıklama yapan Arjantin Merkez Bankası, "Daha büyük banknot, ATM'lerin çalışmasını geliştirecek ve aynı zamanda nakit hareketini de optimize edecek" ifadelerini kullandı. Banka ayrıca yeni banknotun 'Arjantin'de bilim ve tıbbın gelişmesi anısına' tasarlandığını belirtti.