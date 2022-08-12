Arjantin'den 950 baz puanlık faiz artışı

Arjantin Merkez Bankası (BCRA), faizi 950 baz puan birden artırdı. BCRA'dan yapılan açıklamaya göre, bu yılın 8'inci artışıyla Leliq faiz oranı yüzde 60,00'tan yüzde 69,50'ye çıkarıldı.

Faiz kararının açıklanmasından yaklaşık bir saat sonra enflasyonun yıllık yüzde 71,00'e çıktığı açıklandı. Analistler Arjantin'de enflasyonun bu yıl yüzde 80'i aşabileceğini değerlendiriyorlar.

BCRA, bireyler için yeni tabanı 10 milyon pesoya kadar 30 günlük mevduatlar için yüzde 69,50 olarak belirledi. Özel sektör mevduatlarının geri kalanı için oran yüzde 61,00 olarak uygulanacak.

BCRA, devam eden para politikası normalleştirme süreci çerçevesinde politika faiz oranını ayarlamaya devam edeceğini ve genel fiyat seviyesinin ve döviz piyasasının dinamiklerinin geçmişteki ve gelecekteki gelişimine özel önem vereceğini belirtti.

Meksika 75 baz puan artırdı

Öte yandan Meksika Merkez Bankası (Banxico), enflasyona dikkat çekerek faiz artırım sürecine bu ay da analistlerin beklentisi doğrultusunda devam etti.

Banxico'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 7,75'den yüzde 8,50'e çıkarıldı. Piyasa beklentisi de faiz oranında 75 baz puan artış olacağı yönündeydi.

Böylece banka üst üste 10'uncu faiz artırımını gerçekleştirdi.

Banxico, bundan sonraki para politikası kararları için enflasyonun etkilerini yakından izleyeceğini belirtti.

Meksika'da enflasyon yıllık yüzde 8,15 seviyesinde bulunuyor.