Arkas, 800 milyon dolar sendikasyon kredisi aldı

15 Mayıs 2019

Arkas Holding, 800 milyon dolar tutarında refinansman kredisi için Yapı Kredi liderliğinde 18 banka ile anlaştı. Yayımlanan bültene göre toplam beş yıl vadeli sendikasyon kredisinin bir yılı geri ödemesiz olacak.

Arkas Holding CEO'su Önder Türkkanı, söz konusu işlemin, finans piyasalarının Arkas'a duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu söyledi ve bankalara gösterdikleri iş birliği için teşekkür etti.

Türkkanı, "Yüksek faiz konjonktürü devam ettiği müddetçe finansman giderinin düşürülmesi öncelikli hedefimizdir. Yatırımlarımıza seçici olmak kaydıyla, önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğiz" dedi.

Sendikasyonun katılımcıları arasında HSBC, VakıfBank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Şekerbank, TSKB, Denizbank, Alternatifbank, Akbank, İş Bankası, Burgan Bank, Fibabanka, Halk Bankası, Odea Bank, Pasha Yatırım Bankası, Aktif Yatırım Bankası ve Turkland Bank bulunuyor.