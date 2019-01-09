Artan iyimserlikten destek bulan borsa 91 bine çıktı
Ticaret müzakerelerine yönelik iyimserlikten destek bulan global borsalar alıcılı fiyatlanıyor. Buna paralel BIST 100 endeksi de güne primle başladı ve 91 bin puana geldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 değer kazancıyla 91.031 puandan başladı.
Açılışta sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile metal ana sanayi, tek gerileyen ise yüzde 0,11 ile sigorta oldu.
Dün, dünya borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle 90.776 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 primle 90.696 puandan tamamladı.
Analistler, ABD ve Çinli yetkililerin Pekin'de gerçekleştirdiği ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin küresel piyasalardaki risk iştahını artırdığını, bu durumun da pay piyasalarına olumlu yansıdığını kaydetti.
Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarının takip edileceğini ifade eden analistler, tutanaklarda Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen haftaki açıklamalarına paralel "güvercin" ifadelerin yer alması durumunda, pay piyasalarının pozitif görünümünü devam ettireceğini dile getirdi.
Piyasalarda izlenen gelişmeler
Kaynak: AA