Artan risk iştahı petrolü 1 ayın zirvesine taşıdı

Global piyasalardaki pozitif seyir, artan risk iştahı uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yükseltti.

API verilerinin ABD'de petrol stoklarının düşmeye devam ettiğine işaret etmesi de petrol fiyatlarını destekledi.

Omicron varyant hızla hakim varyant konumuna gelmekte olsa da, hükümetlerin karantina, kapatma gibi sert tedbirlere başvurmamaları petrol fiyatlarına destek verdi.

NYMEX'de Şubat vadeli Batı Teksas petrolünün varil fiyatı bu sabah 76,37 dolar ile Kasım ayının son haftasından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Şubat vadeli Batı Teksas petrolü şu sıralarda düne göre 2 cent artışla 76,00 dolar seviyesinde.

ICE'de Şubat vadeli Brent petrolü de 79,39 dolar seviyesine kadar yükselişin ardından düne göre 10 cent yükseliymle 79,04 dolar seviyesinde.