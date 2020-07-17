Artan talep Çin'de demir cevheri fiyatını yükseltiyor
Çin'de demir cevheri vadeli işlemleri, bugünkü işlemlerde geriledi ancak sıkı talep nedeniyle ikinci art arda haftalık kazanca doğru ilerliyor.
Çin'de demir cevheri vadeli işlemleri, bugünkü işlemlerde geriledi ancak sıkı talep nedeniyle ikinci art arda haftalık kazanca doğru ilerliyor.
Dalian Emtia Borsası'nda Eylül vadeli kontrat Londra saatiyle 02.31'de % 0,9 düşerek 822 yuan/tona (117,43 dolar) geriledi. Kontrat, haftalık olarak şimdiye kadar % 4 kazandı. Fitch Solutions, Çin'de güçlü ithalat talebinin ve 2019'da Vale kazasından sonrasında Brezilya'dan hala tedarikin düşük olmasının fiyatları yüksek tutmaya devam ettiğini belirtti.
Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri % 0,2 düşerek 3.713 yuan/tondan işlem gördü.
Dalian Emtia Borsası'nda Eylül vadeli kontrat Londra saatiyle 02.31'de % 0,9 düşerek 822 yuan/tona (117,43 dolar) geriledi. Kontrat, haftalık olarak şimdiye kadar % 4 kazandı. Fitch Solutions, Çin'de güçlü ithalat talebinin ve 2019'da Vale kazasından sonrasında Brezilya'dan hala tedarikin düşük olmasının fiyatları yüksek tutmaya devam ettiğini belirtti.
Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri % 0,2 düşerek 3.713 yuan/tondan işlem gördü.