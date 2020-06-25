Artan vakalar ve IMF piyasalarda moral bozdu

25 Haziran 2020

ABD'de koronavirüs vakalarındaki artış ve ABD ile Avrupa arasındaki ticari gerilimin risk iştahını düşürmesiyle birlikte dün başlayan satış dalgası bugün de devam ediyor. IMF'in küresel ekonomiye ilişkin öngörülerini aşağı yönlü revize etmesi de satışları destekledi. New York borsaları dün yüzde 2'nin üzerinde değer kaybederken bu sabah saatlerinde ABD vadelilerinde de kayıplar sürüyor. Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 azalarken Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,3 artarak 2.980 puan oldu. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,2 kayıpla günün tamamladı



Dolar/TL sakin; Gözler Merkez Bankası'nda

Uluslararası piyasalarda artan koronavirüs vakalarıyla birlikte riskten kaçış hareketleri doların değerini yükseltirken dolar/TL'de bir süredir sakin seyir hakim. Bu sabah saatleri itibarıyla dolar/TL 6,85'ten el değiştirirken euro/TL 7,71 düzeyinde. BIST 100 Endeksi güne yatay başladı. Açılış 56,91 puan düşüşle 114 bin 392 puandan gerçekleşti.

Yurt içinde ise gözler Merkez Bankası'nın bugün gerçekleştireceği PPK toplantısında olacak. Uzmanlar TCMB'nin politika faizinde 25-50 baz puan aralığında indirim bekliyor. Politika faizi mayıs ayında yapılan 50 baz puanlık indirimle birlikte 8,25'e indirilmişti.

Avrupa borsaları da düşüşte



Avrupa borsaları, güne satıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 356 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 düşerek 6.083 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 kayıpla 11.988 puanda bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kaybederek 7.155 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 4.848 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşerek 19.112 puan oldu.

Altın 12 yılın zirvesinden sonra hafif düşüşte

Altın, koronavirüs vakalarındaki artışın etkisiyle hisse senedi piyasalarında yaşanan satış

baskısı sonucunda bazı yatırımcıların nakde yönelmesiyle, önceki işlem gününde gördüğü sekiz yılın zirvesinden hafif geriledi.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,779 dolar ile Ekim 2012'den bu yana en

yüksek seviyesine yükselmesinin ardından bugün %0.1 düşüşle 1,760.39 dolarda bulunuyor.

Brent yeniden 40 doların altında

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının rekor seviyeye çıkması ve COVID-19 vakalarındaki yeniden hızlı artışın yakıt talebindeki canlanmayı durdurabileceği endişeleriyle gerileyerek, önceki işlem gününde yüzde 5 olan kayıplarını bugün artırdı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün 2,32 dolar geriledikten sonra bugün de 40 doların altına geriledi. Saat 09.00 itibarıyla brent petrolün varili 39,82 dolar; ABD hafif ham petrolü 37,75 dolarda bulunuyor.

ABD'de koronavirüs vakalarında rekor artış

ABD'de Florida, Oklahoma ve Güney Carolina eyaletlerinde dün yeni vakalarda rekor artışlar bildirildi. Koronavirüs vakaları diğer yedi eyalette haftanın başlarında rekor seviyeleri görmüştü veAvustralya'da koronavirüs vakalarında iki ay içinde en büyük günlük artış bildirildi.



New York, New Jersey ve Connecticut valileri, dokuz eyaletten gelen yolculara geldikleri

zaman karantinaya alınmaları talimatı verdi. Bu talimat salgın nedeniyle devreye alınan

kısıtlamalarının sona erdirilmesini bekleyen yatırımcıları endişelendirdi.



Teksas Valisi Greg Abbot'un bir televizyon röportajında yaptığı açıklamaya göre Teksas da

"büyük bir salgın" ile karşı karşıya ve yetkililer yerel kısıtlamalar düşünüyor.