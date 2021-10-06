Artık tüm dünyada şirket yüzdürmenin sonuna geldik

Şebnem TURHAN

Euler Hermes Türkiye Genel Müdür Ahmet Ali Bugay, 2021’de dünyada ve Türkiye’de iflasların son 5-6 senenin en düşük oranlarına gerilediğine dikkat çekerek, “Bu tamamen hem dünyada hem Türkiye’de desteklerden kaynaklandı. Çok ciddi yüzdürme operasyonu yaşanıyor. Avrupa’da haziranda bitti destekler. Tüm dünya pandemi dönemi kötü durumdaki şirketleri yüzdürdü. Artık ekonominin sağlıklı işlemesi için verimli olmayan firmayı kurtaramazsın. 2022’de bu başlayacak. Global anlamda ifl aslar artacak ve Türkiye’de bunun bir parçası olacak” diye konuştu.

Bugay, Avrupa’da devletlerin alacak sigortası şirketlerine zor durumdaki firmalardan çıkmamaları için hasarı karşılama veya şirketlere doğrudan destek verdiğini dile getirerek Türkiye’de ise hem devlet destekli alacak sigortasıyla hem de düşük faizli kredi imkanıyla zor günlerin atlatıldığını söyledi.

Kaybettiğinin 35 birimini geri alacak

Bu sayede şu ana kadar hem dünyada hem Türkiye’de hasar oranlarının oldukça düşük seyrettiğini ifade eden Bugay, şöyle konuştu:



“Türk ve yabancı şirketler için işler iyi gitti. Türk şirketlerinin hem yurtdışındaki hem de yurtiçindeki alacaklarını sigortalıyoruz. Yüzde 80-85 oranında yurtiçi alacakları sigortalıyoruz ama ihracat bizim için daha önemli. İhracat alacaklarının sigortalanması hem şirketlerin daha agresif büyümesini destekliyor hem de ekonomi büyüyor. Yaptığımız bir araştırma pandemide 100 birim küçülen şirketlerin 1 senede bunun 35 birimini karşılayabileceğini gösteriyor. Büyük bir avantaj var şirketler için. Bunu yapabilmek için de risk almak gerekiyor. Tüm dünya bunu yapıyor şu anda.”

Bugay, Türkiye’de hasarın niye artmadığına ilişkin ise desteklerin yanı sıra dünya ticaretinde pandemiyle yaşanan değişimin etkisinin büyük olduğuna dikkat çekerek “Şu anda Çin’den bir malı ABD ve Avrupa’ya getirmek hem süre hem maliyet açısından çok masrafl ı. Türk firmalar şu an takır takır Avrupa’ya mal veriyor. Özellikle tekstil, otomotiv yan sanayi, gıda ve metal sektörleri öne çıkıyor. Ki bunlar bizim geleneksel sektörlerimiz” diye konuştu. Bu sayede hasar anlamında beklentilerin çok gerisinde olduklarını kaydeden Bugay, 2022’de de ihracatta büyümenin devam edeceğini öngördüklerini söyledi.



Türkiye’de büyük potansiyel var Hissedarlarına Türkiye’deki bu büyük potansiyeli anlattıklarını ve kendi kapasite artışlarının durmamasını sağladıklarını belirten Bugay, “Biz 2022’ye iş anlamında çok olumlu bakıyoruz. 2021’de de Türkiye için yüzde 9 civarında büyüme öngörüyoruz. Biz de reel olarak yüzde 8 büyüme sağlarız. 2022 için beklentimiz yine benzer şekilde. Ekonomi yüzde 4,5 büyürse biz de yüzde 4-5 reel büyüme sağlarız. Ekonomi büyüdükçe bize olan ihtiyaç artıyor” diye konuştu.

Ancak 2022’nin hasar anlamında da büyümenin yaşanacağı bir yıl olacağına işaret eden Bugay, ifl aslarda artış görüneceğine dikkat çekti. Türkiye’de kredi büyümesinin yüzde 10’ların altına geldiğini artık krediye ulaşımın zorlaştığını söyleyen Bugay, şunları söyledi:

“Firmalar rahat krediye ulaşabiliyorken hasarlar artmadı, kredi çıkış noktası oldu. 2022’de Türkiye’de de iflaslar artacak, bunun kaçarı yok. Hem dünyada hem Türkiye’de 2021 son 5-6 senedir gördüğümüz en düşük iflas oranlarına sahip. Desteklerle çok ciddi destek yüzdürme operasyonu yaşandı. Avrupa’da haziranda bitti. Tüm dünya yüzdürdü artık ekonominin sağlıklı işlemesi bu son erecek. Zaten ekonomiye esnek değil köstek oluyorsun. İyi olana destek olmak lazım rekabette beceremeyenlerin ayıklanması lazım. 2022’de buna gireceğiz. İfl aslar 2022’de global anlamda artacak Türkiye de bunun bir parçası olacak.”

Alacak sigortası poliçesi teminat sayılmalı



Euler Hermes Türkiye Genel Müdür Bugay, firma bilançolarının yüzde 40’ının ticari alacaklardan oluştuğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Biz burada diyoruz ki firmaların alacaklarını sigortalıyoruz bunun bir poliçesi var niye bankalar bunu teminat olarak kabul etmiyor. Teminat olarak kabul ederse krediyi daha ucuza verebilir, daha yüksek miktarlarda verebilir. BDDK ile yıllardır görüşüyoruz. Dünyada olan model bu. BDDK bunu plana programa aldı. İlk adımı devlet destekli alacak tarafında attılar. Poliçeyi kamu bankaları teminat olarak sayabilecek. Biz bunun sadece devlet destekli olmaması gerektiğini belirttik.”