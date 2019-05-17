Arz endişesi petrolü destekledi, altında kayıp sürdü
Petrol arz kaynaklı endişelerle yükselirken, altın dünkü kayıplarını haftanın son işlem gününe taşıdı.
Petrol fiyatları, Orta Doğu'da artan gerilimin arzda aksaklık yaşanabileceği endişelerini güçlendirmesiyle tekrar arttı ve bu ay ilk haftalık kazanımını kaydetmeye hazırlanıyor.
Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.5 artışla 73 dolara yükseldi.
Altın fiyatları ise dün bir ayın en büyük günlük düşüşünü kaydettikten sonra, bugün de dolardaki güçlü seyir ve yatırımcıların riskli varlıklara yönelik artan iştahının etkisiyle geriledi.
Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1285 dolara geriledi.
Kaynak: Reuters