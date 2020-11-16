Arz kısıntısı haberleri petrolü yükseltti

Çin ve Japonya'da sanayi üretimi ve GSYH büyüme rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve OPEC+'nın artan COVID-19 vakaları karşısında arz kısıntısını cari seviyede tutmaya devam edeceği beklentileri uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yükseltti.

ABD'nin artan koronavirüs vakalarına rağmen ülke çapında kapatma, karantina tedbirlerine başvurmayacağının açıklanması da petrol fiyatlarına destek verdi.ICE'de Brent petrolü şu sıralarda Cuma gününe göre 40 cent artışla 43,18 dolar/varilden işlem görüyor. NYMEX'de ise Batı Teksas petrolü 52 cent artışla 40,65 dolar/varil seviyesinde.

Ancak analistler, Avrupa'da otoyol kullanımlarını son haftalarda yarı yarıya azaldığına, ABD'de de araç kullanımlarında azalma olduğuna dair gelen verilerin petrol fiyatları üzerinde baskı yarattığını, ABD'de petrol ve doğal az sondaj kuyularının sayısını Mayıs ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye yükseldiğini açıklanmasının da bu baskıya destek verdiğini ifade ediyorlar. ANZ analistleri, petrol piyasasında arz fazlasının 2021 yılının ilk şarısında 1,5-3 milyon varil/gün aralığına yükseleceğini tahmin ediyorlar.