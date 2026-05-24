Arz krizi bakırı uçurdu: Gözler tarihi rekor seviyede

Bakır fiyatları, küresel arz endişeleri ve güçlü talebin etkisiyle yükselişini sürdürürken, Londra Metal Borsası'nda (LME) ton başına 14 bin dolar seviyesinin üzerindeki seyrini korudu.

Sekiz işlem günüdür aralıksız yükselen bakırın fiyatı, ton başına 14.196,50 dolara çıkarak ocak ayında görülen tarihi zirveye yaklaştı.

Arz sorunları fiyatları destekliyor

Piyasalarda yükselişin temel nedenleri arasında, Orta Doğu'daki kükürt arzında yaşanan sıkıntıların bazı Afrika madenlerinin üretimini riske atması gösterildi. Uzmanlar, dünyanın farklı bölgelerinde devam eden üretim aksaklıklarının da küresel arz baskısını artırdığını belirtti.

Öte yandan dünyanın en büyük bakır tüketicisi olan Çin'de enerji altyapısı, yenilenebilir enerji ve yapay zeka sektörlerinden gelen güçlü talebin fiyatları yukarı yönlü desteklediği ifade edildi.

Chaos Ternary Futures Co. araştırma direktörü Li Xuezhi, İran savaşına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle sanayi metallerinde toparlanmanın hızlandığını belirterek, arz sıkıntıları ile güçlü talebin fiyat artışında etkili olduğunu söyledi.

ABD tarifeleri piyasaları hareketlendirdi

New York Comex piyasasında bakır vadeli işlemleri, ABD'nin rafine metal ithalatına yönelik olası tarifelerine ilişkin beklentiler nedeniyle pound başına 6,69 dolarla rekor seviyeye ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte Comex ile LME bakır fiyatları arasındaki fark ton başına 500 doların üzerine çıktı.

Analistler, olası tarifelerin rafine bakırın ABD piyasasına yönelmesine neden olabileceğini, bunun da diğer bölgelerde arzın daralmasına yol açabileceğini ifade ediyor.

Çin'de üretim geriledi

Madenlerde yaşanan hammadde sıkıntısının Çin'in rafine bakır üretimini de baskıladığı belirtildi. Beijing Antaike Information Co. verilerine göre, ülkede rafine bakır üretimi nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3 düşerek 1,05 milyon tona geriledi.

Hurda kullanımına yönelik kısıtlamalar ve konsantre işleme maliyetlerindeki düşüşün üretim üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi.