Arzum hisseleri ilk günde tavan yaptı

Geçtiğimiz hafta halka arz süreci tamamlanan ve 17 liradan bugün itibariyle payları işleme açılan Arzum Ev Aletleri, güne yüzde 10 artışla tavandan başladı. Hisse fiyatları 18,7 lira seviyesinde.

Arzum’un pay fiyatının 17 TL olarak belirlendiği halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 53,6 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 18,7 katı ve şirket çalışanlarına ayrılan tahsisat tutarının 1,5 katı talep gelmişti. Halka arz edilen 13.306.475 TL ile ek satışa sunulan 1.995.971 TL olmak üzere toplam 15.302.446 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmişti.