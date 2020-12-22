Arzum hisselerinde işlem tarihi açıklandı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şirketin halka arz edilen paylarının 24 Aralık 2020 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 17 TL/pay baz fiyat ve "ARZUM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacağı açıklandı.

İlgili sırada maksimum emir değerinin 2 milyon TL olarak belirlendiğini açıklamada yer aldı.

Şirketin 15.302.446 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanırken şirketin sermayesini temsil eden 32.21 milyon TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alındığı da açıklamada belirtildi.