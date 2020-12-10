  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
  3. Arzum'un halka arz başvurusuna onay
Takip Et

Arzum'un halka arz başvurusuna onay

SPK, Arzum Ev Aletleri'nin halka arz başvurusunu onayladı. Buna göre Arzum pay başına 15,50-17 TL fiyat aralığından halka arz edilecek

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Arzum Ev Aletleri'nin halka arz başvurusunu onayladı.

SPK bülteninde yer alan bilgilere göre SDA International'ın sahip olduğu 13.306.475 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Talep gelirse 1.995.971 TL ek pay satılacak. 1 TL nominal değerli paylar 15,50-17 TL fiyat aralığından satışa sunulacak.

Aldem Çelik halka arza hazırlanıyorAldem Çelik halka arza hazırlanıyorŞirket Haberleri
Selva Gıda'nın halka arzına ilişkin açıklamaSelva Gıda'nın halka arzına ilişkin açıklamaŞirket Haberleri

 