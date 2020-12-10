Arzum'un halka arz başvurusuna onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Arzum Ev Aletleri'nin halka arz başvurusunu onayladı.

SPK bülteninde yer alan bilgilere göre SDA International'ın sahip olduğu 13.306.475 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Talep gelirse 1.995.971 TL ek pay satılacak. 1 TL nominal değerli paylar 15,50-17 TL fiyat aralığından satışa sunulacak.