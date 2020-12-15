Arzum’un halka arz geliri 3 şirkete yatırım olacak

Küçük ev aletleri sektörü şirketlerinden Arzum’un halka arzı için talep toplama 17 Temmuz'da başlıyor. Pay başına fiyat aralığı 15,50 TL - 17,00 TL olarak belirlendi. Ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda 2013’te şirkete ortak olan Mediterra’nın iştiraki SDA International SARL’a ait payların yüzde 41,31’i arz edilecek. Ek satışla birlikte halka arz oranı yüzde 47,51’e kadar çıkabilecek.



Arzum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Faralyalı, halka arzın büyüklüğünün satılması planlanan minimum ve maksimum hisse senedi açısından 206-260 milyon lira olması beklendiğini belirterek Mediterra’nın Arzum’un halka arzından elde edilen geliri ile üç şirkete yatırım yapacağını açıkladı. Faralyalı öncelikle Paycero şirketinin çoğunluk hissesini satın almak için gelirin kullanılacağını diğer iki şirketin ise daha önce yatırım yaptıkları sektörlerde bulunduğunu kaydetti.

Halka arz edilecek payların yüzde 74’ünün yurtdışı bireysel yatırımcı, yüzde 25’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara yüzde 1’i ise Arzum çalışanlarına satılması planlanıyor. Arzum çalışanlarına yüzde 10 iskonto ile hisse satışı yapılacak. Halka arza ilişkin düzenlenen basın toplantısında Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı 55 yıllık şirketin 1996’da 16 tane Arzum markalı ürünü varken şuan 100’lerce ürüne ulaştığını belirterek 2008 yılında Ashmore ve 2013 yılında Mediterra’nın ortaklığının şirkete büyük bir ivme kattığını söyledi. Halka arzın Kolbayı ailesinin en büyük hayalinden olduğunu dile getirerek sektöre ve markalara da iyi bir açılım getirmesini istediklerini ifade etti.

Arzum CEO’su Mete Zadil de şirketin çok güçlü bir yapısı olduğunu söyleyerek 4 yıldır yüzde 16 büyüme sağladığını ve 9 aylık cironun 435 milyon liraya çıktığını belirtti. Toplu satış kanalı modeline sahip olduklarını kaydeden Zadil bu sayede pandemi döneminden güçlenerek çıktıklarını dile getirdi. İhracatın gelirleri içindeki payının yüzde 11,6 olduğunu söyleyen Zadil hedeflerinin iç piyasa hasılatının aşılması olduğunu vurguladı.