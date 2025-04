Asansöre dönen piyasaların kaderi Trump’ın ellerinde

Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump göreve geldiği günden bu yana aldığı kararlarla piyasaları yön veriyor. Özellikle son haftalarda korumacı ticaret politikası kapsamında ülke ülke alınan gümrük vergileri açıklamaları piyasalarda büyük dalgalanmalara neden oluyor. Birçok ülke uygulanacağını açıklanan gümrük vergilerini müzakere etmek için ABD ile iletişime geçerken geri adım atmayan Çin ile ilişkiler en çok merak edilen konuların başında geliyor. Trump, ABD’ye karşı misilleme yapmayan çok sayıda ülke için ek gümrük vergilerini 90 gün süreyle durdurduğunu açıkladı. Bu süreçte yüzde 10’luk temel gümrük vergisi oranları uygulanmaya devam edecek. Çin’e karşı uygulanan tarifelerde oran yüzde 125’e çıktı.

Küresel borsalarda sert hareketler

Önceki hafta yüzde 10 civarı değer kaybeden Wall Street endeksleri, 90 günlük erteleme kararıyla bir miktar nefes aldı. Nasdaq haftayı yüzde 7.29 artışla tamamlarken S&P 500 Endeksi yüzde 5.70, Dow Jones ise yüzde 4.95 yükseldi. Avrupa borsalarında kan kaybı hız keserken Asya borsaları geçen hafta en fazla gerileyen borsalar olarak öne çıktı. ‘Güvenli liman’ olarak görülen altının ons fiyatı 3 bin 245 dolar ile tarihi zirvesini görürken haftayı yüzde 6,7’lik artışla 3 bin 240 dolar seviyesinden kapandı. Bu süreç öncesinde İmamoğlu soruşturması nedeniyle ‘dayak’ yiyen Borsa İstanbul ise yurtdışı piyasalara paralel hareket etti ama dalga boyu onlar kadar büyümedi. Haftaya 9 bin 379 puandan başlayan BIST 100 Endeksi, 9 bin 380 puandan kapandı.

Muafiyet kararı olumlu etkileyebilir

Hafta sonu, pazartesi günü küresel piyasalarda fiyatlamaları etkileyecek önemli bir gelişme yaşandı. Trump, karşılıklı tarife uygulamalarına ilişkin düzenlemeler kapsamında akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve çipler gibi bazı teknoloji ürünlerini ek gümrük vergilerinden muaf tuttuğu duyurdu. 90 günlük muafiyet kararının ardından gelen bu açıklama, “geri adımların devamı” olarak yorumlandı. Haftanın ilk işlem günü borsalarda toparlanma çabalarının öne çıkma ihtimali oldukça yüksek. Ancak son günler gösterdi ki her an yeni bir son dakika haberi ekranlara düşebilir. ‘Temkinli iyimserlik’ modunu açan piyasaların kaderi, yine Trump’ın yapacağı açıklamalara bağlı olacak. Salı günü New York Fed sanayi endeksi, çarşamba sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması, perşembe günü haftalık işsizlik maaşı başvuruları önemli gündem maddeleri. Cuma günü ise Paskalya Pazarı'ndan önceki cumaya denk gelen Kutsal Cuma tatili nedeniyle piyasalar kapalı olacak.

Merkez’in faiz kararı izlenecek

Bir gözü ticaret savaşlarındaki haber akışında olan yurtiçi piyasalar için bu haftanın en önemli gündem maddesi Perşembe günkü Merkez Bankası’nın faiz kararı. Merkez Bankası, 20 Mart’ta olağanüstü toplantı yaparak gecelik borç verme faizini 2 puan artırarak yüzde 46'ya çıkarmış, politika faizi olan haftalık repo oranını yüzde 42.50 seviyesinde sabit tutmuştu. Merkez Bankası’nın gecelik faiz artırım kararı hem mevduat hem de kredi faizlerini yukarı taşımıştı. Bu haftaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklentiler ise politika faizinin sabit tutulacağı yönünde. Diğer taraftan pazartesi ödemeler dengesi, salı günü bütçe dengesi, çarşamba konut satışları, cuma günü ise kısa vadeli dış borç verileri ekonomik veri takviminin diğer maddeleri olarak sıralanıyor.

Borsanın dolar bazlı değeri 1 yılda yüzde 18,4 geriledi

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değerinin seyrine bakıldığında aslında yatırımcıların ne kadar zor dönemler geçirdiği anlaşılıyor. 2023 yılının ağustos ayında şirketlerin piyasa değeri 360 milyar dolar seviyesindeydi. Geldiğimiz seviye itibarıyla şirketlerin toplam piyasa değeri 355 milyar dolar. Borsa İstanbul’un toplam piyasa değeri aylık kapanış itibarıyla en yüksek seviyesini 435 milyar dolar ile Mayıs 2024 tarihinde görmüştü. Yani şu anki piyasa değeri zirvesinin yüzde 18,4 altında. Hisse bazlı bakıldığında çok sayıda hisse tarihi zirvesinin çok çok altında fiyatlanıyor. Bu hafta için teknik görünüme bakılırsa, 9 bin 200 puan seviyesi önemli bir destek noktası olarak öne çıkıyor. Yukarıda ise 9 bin 600 puan kritik bir direnç bölgesi. Bu seviyenin aşılması halinde kısa vadeli bir rahatlamadan bahsedilebilir ve 10 bin puan seviyesi hedeflenebilir.