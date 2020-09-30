Aselsan, Borsa İstanbul'un zirvesinde

30 Eylül 2020

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Aselsan, son bir haftada yaşadığı yüzde 13'ün üzerindeki artışla birlikte Borsa İstanbul'da piyasa değeri sıralamasında BİM'i geride bırakarak zirveye oturdu.

Bugün de değerini yüzde 3,8 artırarak hisse başına 19,32 liraya ulaşan ASELSAN'ın piyasa değeri 44 milyar liranın üzerine çıktıAselsan'ın geride bıraktığı BİM'in piyasa değeri ise 42,2 milyar lira düzeyinde. BİM'in son bir haftadaki değer artışı ise yüzde 0,6 düzeyinde kaldı.

Piyasa değeri sıralamasında liderliğe oturan Aselsan hisselerinde son 1 aylık değişim yaklaşık yüzde 19 olurken yılbaşına göre değişim ise yüzde 86 civarı oldu. Ayrıca Aselsan hisseleri 19,51 ile tüm zamanların en yüksek fiyatını da bugün gördü.

Borsa İstanbul'da piyasa değeri bakımından Aselsan ve BİM'i 39,9 milyar lira ise ENKA İnşaat, 37,2 milyar lira ile Koç Holding ve 33,1 milyar lira Ereğli Demir Çelik takip ediyor. Listenin ilk 10 sırasında yer alan diğer şirketler ise şöyle oldu:

4.Turkcell - 33,4 milyar lira

5. Ford Otosan - 30,7 milyar lira

6.Garanti BBVA - 29,8 milyar lira

7. Akbank - 26,7 milyar lira

8. Türk Telekom - 24,9 milyar lira

9. Carrefoursa - 24,5 milyar lira

10. İş Bankası C - 24,7 milyar lira