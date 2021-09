ASELSAN fintek alanında da faaliyete başladı

ANKARA (DÜNYA)

Türkiye’nin en büyük savunma sanayii şirketi olan ve bazı sivil alanlarda da üretim yapan ASELSAN finansal teknolojilere (fintek) yatırım yapacağını açıkladı.

ASELSAN’dan yapılan açıklamada, şirketin savunma elektroniği ana faaliyet alanı yanında, güvenlik, ulaştırma, sağlık ve enerji sivil sektörlerine de yatırım yaptığı ve ürünleri bulunduğu hatırlatılarak, bunlara finansal teknolojilerin de eklendiği bildirildi.

Açıklamada, “Finansal teknolojiler alanına giriş, ASELSAN’ın hem önümüzdeki dönemde alacağı siparişlere hem de müşteri portföyüne çeşitlilik olarak yansıyacak” denildi.

İlk sözleşme imzalandı

ASELSAN, 27 Eylül günü Kamuyu aydınlatma platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, “ASELSAN ile finans alanında faaliyet gösteren yurtiçi kuruluşlar arasında 27/09/2021 tarihinde finansal teknolojiler alanında 129,7 Milyon ABD Doları + KDV tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021-2026 yılları arasında yapılacaktır.” bilgisini vermişti.

KAP’a yapılan bildirimin ardından yazılı bir açıklama yapan şirketin fintek alanında alt başlıklar olarak çok sayıda alan belirlediği kamu ve özel sektörde müşteri çeşitlenmesi sağlayacağı kaydedildi. Alt başlıklarda, “yeni nesil bankacılık teknolojileri” ve “ödeme kaydedici cihazlar”ın ismi verildi.

Açıklamada, finansal alanda teknolojinin öneminin her geçen gün arttığı belirtilerek, bu olgu ışığında ASELSAN’ın yaşanan hızlı değişimi gözeterek, gelişmeleri takip ve iş geliştirme fırsatları için bir yapılanma gerçekleştirdiği bildirildi. ASELSAN’ın AR-GE ve inovasyon yatırımlarının yüksekliğine işaret edilen açıklamada, fintek alanında tasarım, üretim, satış sonrası destek içinde bulunulacağı, yerlileştirme ve millileştirme amacının gözetileceği vurgulandı.

Açıklamada, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün’ün değerlendirmelerine de yer verildi. Haluk Görgün, teknoloji yatırımlarının süreceğini vurgulayarak, “Savunma teknolojilerinde bugüne kadar kazandığımız her çeşit tecrübeyi finansal teknolojiler alanına da yansıtacağız. Donanımdan yazılıma kadar uçtan uca sistem teknolojisi üretebilme yeteneğimizi finansal teknolojilerde kullanacağız. Kamu yararını her zaman en üst seviyede gözeten ASELSAN bu yeni faaliyet alanında da kendisine ihtiyaç duyulan her başlıkta yer alacak. Yerlileşme ve millileşme vizyonumuzu bugüne kadar faaliyet gösterdiğimiz her alana taşıdık. Finansal teknolojiler alanında göstereceğimiz faaliyetlerle hâlihazırda yurtdışından temin edilen ürün ve sistemleri üreterek önemli bir kaynağın ülkemizde kalmasının bir parçası olmak bizim için muazzam bir gelişmedir.” görüşünü vurguladı.

Haluk Görgün, savunma teknolojilerinde her zaman kullanılan bilgi güvenliği ve kriptolojideki donanım ve yazılım tecrübelerinin fintek alanında da sistem ve çözümler üretmekte kullanılacağını bildirdi.

Görgün, "İmzaladığımız 129,7 milyon ABD Doları tutarındaki sözleşme ile Türkiye'nin lider finans kuruluşlarının yanında finansal teknolojiler alanına giriş yapmaktan ve onların çözüm ortağı olmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.