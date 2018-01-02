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Aselsan hisseleri yüzde 4 prim yaptı

Aselsan hisseleri SSM ile sözleşme açıklaması sonrası yüzde 4 değerlendi.

Aselsan hisseleri yüzde 4 prim yaptı
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2017'de en çok kazandıran ilk 20 şirket hissesi arasında yer alan Aselsan, yeni yıla hızlı başladı. 

Aselsan cuma akşamı KAP'a yaptığı açıklamada,  Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile toplam bedeli 122.4 milyon euro ve 1 milyar TL tutarında kısa menzilli/alçak irtifa bir savunma sistemi sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

Sözleşme kapsamında teslimatların 2019-2022 yılları arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Aselsan hisseleri saat 10.20'de yüzde 3.96 primle 33.06 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 0.55 artıda.

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Kaynak: Reuters

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