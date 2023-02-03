ASELSAN'dan borsadaki yatırımcılarına mesaj

ASELSAN Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Güçlü, ATO Congresium'da düzenlenen "5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nda, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ülkenin teknolojide geldiği noktayı gösteren organizasyonların birinde yer almaktan gurur duyduklarını vurgulayan Güçlü, "ASELSAN'ımız savunma sanayimizin amiral gemisi, hepimizin göz bebeği, gururu. Teknoloji ve verimlilik en çok inandığımız ana unsurlar. Verimlilik ASELSAN'ın sürekli canlı tutmak zorunda olduğu bir kası, teknoloji de asli var olma sebebimiz. Ülkemizin yerlilik ve millilik konusunda ulaştığı son noktaya ASELSAN'ın katkısını da bilen birisi olarak gurur duyuyorum. Vatana, millete hayırlı olur inşallah." dedi.

250 bin bireysel yatırımcı

Şirketin Borsa İstanbul'daki performansına ilişkin sorular üzerine Güçlü, ASELSAN'ın 2018 yılında ikinci halka arzı başarıyla gerçekleştirdiğini ve o günkü olağanüstü şartlarda 650 milyon dolarlık bir değeri ülkeye ve şirkete kazandırdığını söyledi.

Güçlü, bunu yaptıklarında aynı zamanda 200 bine ulaşan bireysel yatırımcıyla tanıştıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"- Bugün ASELSAN'ımız Türkiye'de bireysel yatırımcı sayısı en fazla şirketlerden bir tanesi, bu konudaki liderlerden biri. Bugün 250 binden fazla bireysel yatırımcımız var. ASELSAN'da yönetim kurulundan bütün yönetime, özellikle mali yönetimde bu farkındalık, bilinç temel şiarımız. Küçük yatırımcıyı, hissedarlarımızı korumak bizim için şirketimizi, ülkemizi korumaya da bir hizmet.

- Olaya bu anlamda ziyadesiyle önem veriyoruz, sürekli de gündemimizde. Kendi görevim gereği de Mali ve Finans İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak sadece bugüne özel değil, hisse geri alım programları dahil olmak üzere birçok alternatifi gündemde tutarak, bu yükümlülüğümü sürekli bilinci artırmak adına ve gerektiğinde yönetim kurulumuza bu hususlarda bilgi vererek kendi ajandamda tutuyorum.

- Dolayısıyla yatırımcılarımız bu hususta ASELSAN'a güvendiler ve uzun dönemde de hep kazandılar, güvenmeye devam etsinler. ASELSAN her zaman yatırımcısının arkasındadır."

"Şirketlerimiz hak etmedikleri kadar ucuz"

Mehmet Fatih Güçlü, ASELSAN'ın hisse değerine ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

"- Sadece ASELSAN değil, Türkiye'de borsada işlem gören, birçok dünya devi şirketlerle rekabet eden şirketlerimizin kendi alanlarındaki sıralamalarıyla korele olmayan, hak etmedikleri kadar iskontolu, piyasa tabiriyle ucuz kaldıklarını görüyorum, buna da üzülüyorum.

- Kendi sektörümüzde dünyada ilk 50'deyiz fakat şirket, market değerlemeleri açısından bakıldığında ziyadesiyle iskontoluyuz. Dünya devi Türk Hava Yolları gibi şirketlerimiz de benzer durumda. Dolayısıyla bu hususta bütün bu şirketlerimizin uygun zamanlarda doğru yatırımlar yapılarak hak ettikleri yerleri yakalayacakları inancındayım.

- İnşallah hak etmediğimiz bu yerden kurtulur ve hak ettiğimiz yerlerde, zirvelerde finansal anlamda da oluruz."